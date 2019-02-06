Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ümraniyespor ile iki aşamalı bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Gönlümüz arzu ederdi ki iç sahadaki müsabakayı kazanalım, deplasmana daha avantajlı sonuçla gidelim ama rakibin göstermiş olduğu direnç ve mücadeleye baktığımızda bu skor da kötü değil." dedi.
Lig ve kupa mücadelesini sakat futbolcular nedeniyle az sayıda isimle götürmeye gayret ettiklerini ifade eden Karaman, "Oyuncularımın sezon başından beri gösterdiği özveri var. Ama genciyle, tecrübesiyle harman olmuş takımın basit gözüken hataları daha az yapması gerekiyor. Bütün bunların beraberinde takımımızın oyuncuların yorgun olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda biraz daha hoşgörü ile bakabiliyoruz. Şartlar ne olursa olsun var olan elimizdeki sağlam oyuncularla hafta sonundaki önemli maça çıkacağız. Orada iyi mücadele ile arzu ettiğimiz bir sonuçla şehrimize döneceğiz." diye konuştu.
Karaman, sakat oyuncular konusunda ise şunları söyledi:
"Sosa, uzun zamandır bizle beraber değil, daha yeni yeni topla çalışmalara başladı. Eğer bir aksilik olmazsa hafta sonu antrenmanların birinci veya ikinci bölümünde bizle olabilir ama şu ana kadar takım çalışmasına katılmamış bir oyuncu. Novak'ın parmağında kırık var hangi gelişim içinde olacağını bilemiyorum. Sezon başından beri oyuncuların özverisini, saygıyla karşılıyorum. Belki hafta sonu sürpriz yapıp 'Hocam ben her türlü riski alıp oynamak istiyorum' diyebilir. Uğurcan ile ilgili resmi açıklamayı kulüp yaptı. Hangi aşamada olup değerlendirip değerlendiremeyeceğimiz konusu bilgi olarak sizle paylaşırız. Şu an Novak ve Uğurcan'da belirsizlik var. Sosa'nın daha takımla çalışmalara başlamadığını söyleyelim. Gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz."
TAŞYÜREK'İN AÇIKLAMALARI
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise öncelikle futbol kenti Trabzon'da olmaktan, bu sahada mücadele etmekten dolayı mutlu ve onurlu olduklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Biz bir alt ligin takımı olarak Fenerbahçe arkasından Trabzonspor ile tatlı bir rüyada mücadele ediyoruz, uykudan uyanmak istemeden ama zor. Biz ikisini bir götürmeye çalışıyoruz. Trabzonspor'un da sakatlıkları var. Kadro anlamında şu anda kendisinden beklenen genişliği yok. Ama çıkan oyuncuları hepsi birer kalite her açıdan bizden üstün oyuncular. Kupa boyunca takım savunmasını iyi yapan takımız. Bugün geçişleri iyi yapamadık, sonuçlandırmada bir kaç kere sıkıntı yaşadık. Baktığınız zaman Trabzonspor ile oynuyorsunuz 0-0 asla avantaj değil. Çocuklara bu yoğun programda üst üste oynadıkları maçlardan dolayı tebrik ediyorum."
Taşyürek, Trabzonspor'da Arda Akbulut'un da ilk kez forma giymesine ilişkin olarak, "Trabzonspor kalesinde gencecik Arda, bugün heyecanlı ilk maçına çıktı. Onu da tebrik ediyorum. Türk futbolu adına kazanç olarak düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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