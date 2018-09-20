Bu sezon attığı gollerle değil, Trabzonspor'u, alacaklarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şikayet etmesiyle gündeme gelen Burak Yılmaz, bu sezon sadece 27 dakika forma giyebildi. Bordo-mavili yönetim ile polemik yaşayan golcü oyuncu aradaki buzları eritse de tam anlamıyla kırgınlıklar giderilmiş değil. Yaşanan süreç nedeniyle yönetimi, Ünal Karaman'ı ve taraftarları üzen golcü oyuncu Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında Göztepe ile oynanacak olan müsabakayı iple çekiyor. Maç eksiği nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında riske edilmek istenmeyen oyuncu tamamen iyileşmiş durumda.

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Spor Toto Süper Ligin 6 haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, yönetimle yaşadığı polemik sonrası yeni bir sayfa açmak isteyen Burak Yılmaz’da zorlu karşılaşmaya sıkı hazırlanıyor. İdmanlarda istekli görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu atacağı gollerle yeniden kendini göstererek aradaki buzları tamamen eritmeyi hedefliyor.

KARAMAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alanyaspor maçı sonrası oyuncularıyla sürekli bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapıyor. Yapılan hataları oyuncularına aktaran genç teknik adam verdikleri mücadelenin karşılığını almaları gerektiğini vurgulayarak, geride kalan maçı unutup önlerinde oynayacakları maça odaklanmaları gerektiğini anlatıyor. Antrenmanlarda oyuncularını yakından takip eden tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz’ın durumunu da yakından takip ediyor. Golcü oyuncunun Cumartesi günü oynanacak olan maça kadar tamamen hazır hale gelmesi halinde teknik direktör Ünal Karaman, tecrübeli golcüden yararlanmak istiyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 7 GOL ATTI

Bu sezon henüz golle tanışmayan Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle bu sezon 27 dakika forma giyebildi. Geçtiğimiz sezon forma giydiği ilk 6 maçta 7 gol atan golcü oyuncu takımın en skorer oyuncusu olmuştu.

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