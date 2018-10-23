Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlara teşekkür ederek, "Ekran başında da mutlaka bizi dua ederek izleyen taraftarlarımız var. Onlara da teşekkür ediyorum. Taraftarın önünde 3 puan kazanalım diye arzu ederdik ama bazen düşündükleriniz olmuyor." diye konuştu.

Bu sezon enteresan bir lig yaşandığını aktaran Karaman, şöyle devam etti:

"15,16 ve 17. sıradaki takımlara baktığınızda 9. hafta sonunda 10-11 gol yemişler. Dolayısıyla sıralama çok değişebiliyor, her takım birbirini yenebilir. Ben bir hafta kazandım nasıl olsa bir sonraki hafta kazanırım mantığı bizim için uygun bir mantık değil. Saha içinde tecrübeli oyunculara kısmen bir şeyler verebiliyorsunuz ama şu saatte yatıp kalkacak, antrenman dozajı şu şekilde olacak ifadelerini doğru bulmuyorum. Bizim doğrularımız varsa o doğrular üzerinde ısrarcı olup bu formaya gönül veren taraftarlara daha iyi sonuçlarla, futbolla hizmet edebiliriz."

"TAKIMIMA YAKIŞTIRAMIYORUM"

Karaman, "Zaman zaman dalgalanmalar oluyor." diyerek, şunları kaydetti:

"Bu bizi üzüyor ama şu bir gerçek ki her takım mücadele ediyor puan, puanlar istiyor. Onun adına çabası var. Erzurum bizimle aynı sayıda gol yemiş. İyi kontra yapsa maçı kazanabilecekler. Biz de kazanabilirdik. Bir kez daha söylüyorum, daha fazla özveri, samimiyet ve gayret göstermesi gereken bir kadromuz, takımımız var. Zaman zaman onların da kötü oynama hakkı var ama biz sezon başından beri birçok sorunu aştık diye düşünüyoruz. Devre arasına kadar en azından 3-4 haftayı iyi sonuçlarla geçirip ikinci yarıya daha ümitli gireceğimiz yer ediniriz diyoruz ama bu tarz dalgalanmaları ben takımıma yakıştıramıyorum."

Karaman, takımda milli oyuncu sayısı nedeniyle 12-13 futbolcuyla çalıştıklarını, milli maç aralarından olumsuz etkilendiklerini de dile getirdi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, bir soru üzerine de Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'nin ısınırken sakatlığının nüksettiğini sözlerine ekledi.

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