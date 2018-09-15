UNAM (Pumas) - Lobos BUAP maçı öncesi rakamlar

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. UNAM (Pumas), 16 Eylül 2018 Pazar günü Lobos BUAP takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. UNAM (Pumas) 14 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Lobos BUAP 4 puanda ve 17. sırada. UNAM (Pumas), son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Lobos BUAP, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 738 kodlu maçı oynayanlar; UNAM (Pumas) galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Lobos BUAP galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

UNAM (Pumas) son haftadaki Lobos BUAP müsabasında 3-0 kazandı.

Lobos BUAP ise UNAM (Pumas) maçında 3-0 yenildi.

UNAM (Pumas), bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. UNAM (Pumas), kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Lobos BUAP, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Lobos BUAP, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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