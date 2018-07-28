UNAM (Pumas) - Necaxa maçı rakamları

Meksika Liga MX Apertura maçında UNAM (Pumas) ile Necaxa, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 3 puanlı UNAM (Pumas) 2. sırada bulunuyor, Necaxa 3 puana sahip ve 6. sırada. UNAM (Pumas) son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Necaxa son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 535 kodlu maçta; İddaa oynayanlar UNAM (Pumas) kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.75, Necaxa sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

UNAM (Pumas) önceki hafta Queretaro mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Necaxa ise Monarcas Morelia karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

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