UNAM (Pumas) - Pachuca maçı istatistikleri

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. UNAM (Pumas), 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Pachuca takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:00. UNAM (Pumas), son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Pachuca, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 773 kodlu maçı oynayanlar; UNAM (Pumas) galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.95, Pachuca galibiyet oranı 2.65. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

UNAM (Pumas) son hafta oynanan Queretaro maçında 1-1 berabere kaldı.

Pachuca ise Atlas karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

UNAM (Pumas), bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. UNAM (Pumas), kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Pachuca, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Pachuca, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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