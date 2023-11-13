UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan gözde vizesiz şehir: Ohrid, Kuzey Makedonya
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ohrid, Kuzey Makedonya'da yer alıyor. Vizesiz şehirlerden birisi olan Ohrid, antik kaynaklarda "Işık Şehri" olarak biliniyor
VİZESİZ ŞEHİRLER ARASINDA GÖZDE
Özellikle yazları tam anlamıyla turizm cenneti haline gelen Ohrid, tarihi, mimarisi, kutsal alanları, pastoral görünümü ve nefes kesen manzaraları ile Makedonya'nın mücevher yerlerinden birisi.
MAKEDONYA'NIN İNCİSİ OLARAK BİLİNİYOR
Makedonya'nın incisi olarak bilinen vizesiz şehirlerden birisi olan Ohrid, yaz sezonunda oldukça kalabalıkken sezon dışında size rezerve edilmiş derece sessiz ve sakindir.
Işık Şehri olarak da bilinen Ohrid, tüm Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Göl ve dağ manzarasının yanı sıra Taş Devri'nden Orta Çağ kadar uzanan arkeolojik yapılar bulunur.
AVRUPA'NIN EN TEMİZ GÖLÜ
Avrupa'nın en derin ve en eski krater gölü olan Ohrid gölü o kadar temizdir ki gölün hangi noktasında olursanız olun dibini görmek mümkün. Ayrıca şehir merkezinde bulunan plajlar sayesinde gölde yüzülebiliyor.
Avrupa'da Ohrid'e Avrupa'nın Jerusalem'i denir. Nedeni ise şehre 365 gün için 365 ayrı kilise yapılmasıdır. Bu kiliselerden günümüze 40'ı ulaşmıştır.
OHRİD'İN EN MEŞHUR KİLİSESİ
Bu kiliselerden en meşhuru ise Saint Kaneo Kilisesi'dir. Aziz Yuhanna Kilisesi olarak da bilinen bu yapı Ohrid Gölü'ne bakan tepenin yamacında konumlanıyor. Kilisenin 1447 yılında inşa edildiği düşünülüyor.