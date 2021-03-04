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HaberlerDünya
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UNICEF: 168 milyondan fazla çocuk yaklaşık bir yıldır yüz yüze eğitimden mahrum

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 168 milyondan fazla çocuğun yüz yüze eğitim alamadığını bildirdi.

UNICEF: 168 milyondan fazla çocuk yaklaşık bir yıldır yüz yüze eğitimden mahrum
AA

UNICEF'in Kovid-19 salgınının çocukları ve eğitimlerini nasıl etkilediğine ilişkin yayımladığı raporuna göre, her 7 çocuktan biri, yani 214 milyon çocuk, yüz yüze eğitim imkanın dörtte üçünden fazlasını salgın yüzünden kaçırdı.

168 milyondan fazla çocuk ise okullarının yaklaşık bir yıl kapalı kalması nedeniyle yüz yüze eğitim alamadı.

14 ülkede okullar mart 2020'den Şubat 2021'e kadar çoğunlukla kapalı kalırken, üçte ikisi Latin Amerika ve Karayipler'de olan bu ülkelerde 98 milyon okul çağı çocuğu etkilendi.

Okulların en uzun süre kapalı kaldığı ülkelerin başında Panama yer alırken bu ülkeyi El Salvador, Bangladeş ve Bolivya takip etti.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, "Yüz yüze eğitime erişimi olmayan çocuklar her geçen gün daha da geride kalıyor, en ağır bedeli de en dışlanmış olanlar ödüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fore, okulların bir an önce açılmasına öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

UNICEF'TEN BOŞ OKUL BOŞ SIRA SERGİSİ

UNICEF, salgın boyunca eğitimden mahrum kalan çocuklara dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler Genel Merkezinin bahçesine 168 milyon çocuğu temsilen 168 boş sıra ve okul çantası yerleştirdi.

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