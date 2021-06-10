Pandemi döneminde çocuk işçiliği zirvede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDiğer
ABONE OL

UNICEF Başkanı Henrietta Fore: "Çocuk işçiliğine son verme mücadelesinde zemin kaybediyoruz"

Guardian gazetesinin haberine göre, Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) ve Birleşmiş Milletler’in ortak raporunda dünya çapında çocuk işçi sayısının 2020’nin başında 160 milyona ulaştığı aktarıldı. Bu rakam çocuk işçiliğinde Covid-19 öncesi ve sonrası önemli bir farka tekabül ediyor.

UNICEF Başkanı Henrietta Fore:
Pandemi döneminde çocuk işçiliği zirvede
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dört yılda 8,4 milyon artış ile dünya çapında çocuk işçi sayısı pandemi döneminde halihazırdaki durumu daha da kötüleştirdi.

UNICEF, çocuk işçiliğinin 20 yıllık dilimde ilk kez bu kadar arttığını ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca genci aynı yöne doğru sürüklediğini aktardı.

Veriler Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ortak bir raporuna dayanıyor. Raporda 2000-2016 yılları diliminde 94 milyon azalış eğilimi gösteren çocuk işçi sayısı pandemi döneminde mücadele sürecini tersine çevirdi.

YOL AYRIMI

Pandemi sürecinde küresel kapanma süreci, okulların uzun süre kapalı kalması, hane içinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve ülke çapına yaşanan ekonomik daralmada ikinci yılı devirirken aileler, çocuklarını yol ayrımlarına ve yanlış tercihlere doğru sürüklüyor.

2022’YE KADAR 50 MİLYON ÇOCUK DAHA TEHLİKE ALTINDA

Geleceğe yönelik öngörülerde bulunan rapor 2022’nin sonuna kadar 50 milyon çocuğun daha çocuk işçiliği tehlikesi altında olduğunu söylüyor.

Raporun analistlerinden ve yazarlarından biri olan Claudia Cappa’ya göre, araştırmanın istatiksel modellemesi öngörülen rakamın beş kat daha fazlası olabileceğini bildiriyor.

SOSYAL KORUMA DÜŞERSE RAKAM 46 MİLYONU BULABİLİR

Fransız haber ajansı AFP’ye verilen demeçte rapor yazarı, sosyal koruma düştüğü takdirde bu rakamın artacağını söyledi. Rapor dört yılda bir yayımlanıyor ve özellikle 5-11 yaş grubunun küresel çapta bir çocuk işçisi olduğunu gösteriyor.

‘‘ÇOCUK İŞÇİLİĞİ SÖMÜRÜDÜR İYİ VE KÖTÜ İŞ DİYE BİR ŞEY YOKTUR’’

Rapor, 160 milyon çocuğun 97’sini erkeklerin oluşturduğunu ve erkek çocuklarının bu sömüründen daha fazla etkilendiğini gösteriyor.

Tehlikeli kategorideki işleri yapan 5 ila 17 yaş arasındaki çocuğun özellikle çocuk gelişimi, eğitimi ve sağlığını etkileyen pozisyonlarda bulunduğu anlaşılıyor.

Rapora göre 79 milyon çocuk tehlikeli işler kategorisinde çalıştırılıyor.

OKULLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGEL

Tehlikeli işler kategorisi özellikle madencilik, ağır makineler ile çalışan endüstriler aynı zamanda 43 saatten fazla çalışmayı içeriyor. Bu da çocukların eğitim görmesi önündeki en büyük engellerden biri.

112 MİLYON ÇOCUK TARIM SEKTÖRÜNDE

Çocuk işçiliğinin en fazla görüldüğü sektör tarım. Bu rakam toplam yüzde 70 oranla 112 milyon çocuk anlamına geliyor.

AFRİKA BAŞI ÇEKİYOR

Çocuk işçiliğin en yoğun olduğu bölge ise Sahra Altı, Afrika. 16,6 milyon çocuk daha bu bölgede çocuk işçiliğine itildi. Çocuk işçiliğinde özellikle küresel krizler, aşırı yoksulluk ve yetersiz sosyal koruma önemleri bu konudaki mücadeleye zarar veriyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İngiltere'de G7 Zirvesi öncesi şüpheli paket alarmı! - Haberler
DÜNYAG7 Zirvesi öncesi şüpheli paket alarmı!
SON DAKİKA: Sayılar revize edildi: Hindistan'da koronavirüs kaynaklı günlük can kaybında dünya rekoru!
DÜNYAHindistan'da günlük can kaybında dünya rekoru!
SON DAKİKA: Esad rejiminden İdlib'e saldırı: 6 sivil hayatını kaybetti! - Haberler
DÜNYAEsad rejiminden İdlib'e saldırı!
Myanmar’ın devrilen liderine yeni yolsuzluk davası açıldı
DÜNYAMyanmar'ın devrilen liderine yolsuzluk suçlamaları
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, ilk yurt dışı gezisinde Rusya'yı uyardı! - Haberler
DÜNYABiden'ın ilk yurt dışı gezisi: Rusya'ya uyarı!
SON DAKİKA: İngiltere'de koronavirüs vakaları aylar sonra sınırı aştı! - Haberler
DÜNYAİngiltere'de vaka sayıları aylar sonra sınırı aştı!
Son dakika... Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat
DÜNYAABD'den görüşmeye ilişkin açıklama!
Rusya'da mahkeme Navalnıy ile bağlantılı kuruluşların faaliyetlerini yasakladı
DÜNYARusya'da Navalnıy ile bağlantılı kuruluşların ...
Uluslararası Bağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi
DÜNYABağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı ...
ABD'den İsrail ve Filistin'e tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınma çağrısı
DÜNYAABD'den İsrail ve Filistin'e çağrı