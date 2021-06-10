Pandemi döneminde çocuk işçiliği zirvede 0:00 / 0:00

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Dört yılda 8,4 milyon artış ile dünya çapında çocuk işçi sayısı pandemi döneminde halihazırdaki durumu daha da kötüleştirdi.

UNICEF, çocuk işçiliğinin 20 yıllık dilimde ilk kez bu kadar arttığını ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca genci aynı yöne doğru sürüklediğini aktardı.

Veriler Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ortak bir raporuna dayanıyor. Raporda 2000-2016 yılları diliminde 94 milyon azalış eğilimi gösteren çocuk işçi sayısı pandemi döneminde mücadele sürecini tersine çevirdi.

YOL AYRIMI

Pandemi sürecinde küresel kapanma süreci, okulların uzun süre kapalı kalması, hane içinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve ülke çapına yaşanan ekonomik daralmada ikinci yılı devirirken aileler, çocuklarını yol ayrımlarına ve yanlış tercihlere doğru sürüklüyor.

2022’YE KADAR 50 MİLYON ÇOCUK DAHA TEHLİKE ALTINDA

Geleceğe yönelik öngörülerde bulunan rapor 2022’nin sonuna kadar 50 milyon çocuğun daha çocuk işçiliği tehlikesi altında olduğunu söylüyor.

Raporun analistlerinden ve yazarlarından biri olan Claudia Cappa’ya göre, araştırmanın istatiksel modellemesi öngörülen rakamın beş kat daha fazlası olabileceğini bildiriyor.

SOSYAL KORUMA DÜŞERSE RAKAM 46 MİLYONU BULABİLİR

Fransız haber ajansı AFP’ye verilen demeçte rapor yazarı, sosyal koruma düştüğü takdirde bu rakamın artacağını söyledi. Rapor dört yılda bir yayımlanıyor ve özellikle 5-11 yaş grubunun küresel çapta bir çocuk işçisi olduğunu gösteriyor.

‘‘ÇOCUK İŞÇİLİĞİ SÖMÜRÜDÜR İYİ VE KÖTÜ İŞ DİYE BİR ŞEY YOKTUR’’

Rapor, 160 milyon çocuğun 97’sini erkeklerin oluşturduğunu ve erkek çocuklarının bu sömüründen daha fazla etkilendiğini gösteriyor.

Tehlikeli kategorideki işleri yapan 5 ila 17 yaş arasındaki çocuğun özellikle çocuk gelişimi, eğitimi ve sağlığını etkileyen pozisyonlarda bulunduğu anlaşılıyor.

Rapora göre 79 milyon çocuk tehlikeli işler kategorisinde çalıştırılıyor.

OKULLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGEL

Tehlikeli işler kategorisi özellikle madencilik, ağır makineler ile çalışan endüstriler aynı zamanda 43 saatten fazla çalışmayı içeriyor. Bu da çocukların eğitim görmesi önündeki en büyük engellerden biri.

112 MİLYON ÇOCUK TARIM SEKTÖRÜNDE

Çocuk işçiliğinin en fazla görüldüğü sektör tarım. Bu rakam toplam yüzde 70 oranla 112 milyon çocuk anlamına geliyor.

AFRİKA BAŞI ÇEKİYOR

Çocuk işçiliğin en yoğun olduğu bölge ise Sahra Altı, Afrika. 16,6 milyon çocuk daha bu bölgede çocuk işçiliğine itildi. Çocuk işçiliğinde özellikle küresel krizler, aşırı yoksulluk ve yetersiz sosyal koruma önemleri bu konudaki mücadeleye zarar veriyor.