UNICEF: Covid salgını nedeniyle 67 milyon çocuğun rutin aşıları aksadı

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Covid salgını nedeniyle 2019-2021 yılları arasında uygulanan kısıtlamalar ve sağlık sisteminde hizmetlerin kesintiye uğraması sonucu, dünya çapında 67 milyon çocuğun rutin aşılarının tamamen ya da kısmen yapılamadığını açıkladı.

UNICEF tarafından hazırlanan raporda, "Çocukluk döneminde yapılan rutin aşılar konusunda zor elde edilmiş 10 yıllık kazanımlar eridi" ifadesi kullanıldı ve aşılamada yeniden normal rutini yakalamanın zor olacağı belirtildi.

Aşı programı ciddi şekilde kesintiye uğrayan 67 milyon çocuğun 48 milyonunun rutin aşıları tümüyle kaçırdığını belirten UNICEF, çocuk felci ve kızamık salgını ihtimaline dikkat çekti.

UNICEF ayrıca çocukların aşılanma oranıyla ilgili 112 ülkede düşüş gözlendiği, dünya çapında bu oranın 5 puan düşüşle yüzde 81'e gerilediği ve bunun 2008'den bu yana en düşük oran olduğu vurgulandı.

Aşıların her yıl 4,4 milyon hayat kurtardığı tahmin ediliyor ve BM'nin hiçbir çocuğun aşısız bırakılmaması hedefini gerçekleştirmesi halinde bu sayının 2030'da 5,8 milyona ulaşması bekleniyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan UNICEF raporu yazarı Brian Keeley, "Aşılar çok daha fazla çocuğun uzun ve sağlıklı yaşamasında çok önemli rol oynadı" dedi ve aşı oranlarında her tür düşüşün "kaygı verici" olduğunu söyledi.

2022 verilerinin iyileşme gösterdiğini belirten Keeley, yine de aşılama oranlarının pandemi öncesi seviyesine dönmesinin yıllar alacağını kaydetti.

1963'te kızamık aşısının uygulanmasından önce bu hastalık yılda 2,6 milyon çocuğun ölümüne neden oluyordu. 2021'de bu sayı 128 bine geriledi.

Ancak 2019-2021 yılları arasında kızamık aşısını olmuş çocukların oranı yüzde 86'dan 81'e düştü ve 2022'de kızamık vaka sayısı önceki yılın iki katına yükseldi.

Keeley aşı oranlarındaki düşüşün yanı sıra iklim değişikliği ve gıda güvenliği gibi sorunların da ağırlaştırıcı etkilerinden söz ederek "Bütün bunlar ülkelerin ve sağlık sistemlerinin aşı ihtiyacını karşılamasını daha da zorlaştırıyor" dedi.

UNICEF hükümetlere, rutin aşıları kaçırmış çocuklara ulaşılması ve aşılama için ayrılan bütçenin artırılması vaatlerini yerine getirmeleri çağrısı yaptı.

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Aşılara güven azaldı

Raporda ayrıca inceleme yapılan 55 ülkenin 52'sinde aşılara güveninin azaldığının tespit edildiği ve bunun kaygı yarattığı vurgulandı.

UNICEF Direktörü Catherine Russell, "Rutin aşılara güvenin pandeminin bir başka kurbanı haline gelmesine izin veremeyiz" dedi ve ekledi:

"Aksi halde gelecek ölüm dalgasında çocukların kızamık, difteri veya diğer önlenebilir hastalıklardan ölümleri söz konusu olabilir."

Raporda aşılara güvenin "değişken ve döneme özgü" olduğu, "bulguların uzun vadeli bir eğilime işaret edip etmediğini tespit etmek için daha fazla inceleme yapılması gerektiği" belirtildi, "Aşılar çocuklar için önemlidir" denildi.

Rapora göre çocukların aşılanma oranında Papua Yeni Gine ve Güney Kore'de yüzde 44; Gana, Senagal ve Japonya'da ise üçte bir oranında düşüş gözlendi.

ABD'de yüzde 13,6 olan bu oran; Hindistan, Çin ve Meksika'da ise aynı seviyede kaldı veya arttı.

Genel olarak aşılara desteğin "göreceli olarak güçlü olmaya devam ettiği" belirtildi.

55 ülkedeki araştırmada ankete katılanların yüzde 80'i ise "aşıların çocuklar için önemli olduğunu" vurguladı.