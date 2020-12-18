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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan ( UNICEF) yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısı sağlanması durumunda örgütün dağıtım için 'tarihi' bir girişim üstlenebileceği belirtildi.

Mevcut olması durumunda UNICEF'in düşük ve düşük orta gelirli 92 ülkeye ayda 850 ton aşıyı taşıyıp dağıtabileceği ifade edilen açıklamada, UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, "Ürkütücü bir görev ve risk yüksek ama bunu üstlenmeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu miktarın UNICEF'in her ay taşıdığı ortalama aşı miktarından iki kat fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, örgütün küresel hava taşımacılığı kapasitelerini ve ulaşım rotalarını incelediği ve 850 ton aşının 70 milyon dolar maliyetle taşınmasının mümkün olduğu kaydedildi.