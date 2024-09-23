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        Haberler Sağlık UNICEF'ten M çiçeği açıklaması: Vakaların yüzde 30'u 5 yaş altı çocuk | Sağlık Haberleri

        UNICEF: Burundi'deki M çiçeği vakalarının yüzde 30'u 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor

        UNICEF Doğu ve Güney Afrika Bölgesel Sağlık Danışmanı Paul Ngwakum, Burundi'de bildirilen M çiçeği (mpox) virüsü vakalarının yüzde 30'unun 5 yaş altı çocuklardan oluştuğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:00
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        UNICEF'ten M çiçeği açıklaması: Vakaların yüzde 30'u 5 yaş altı çocuk
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        Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Doğu ve Güney Afrika Bölgesel Sağlık Danışmanı Paul Ngwakum ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

        Burundi'deki M çiçeği vakalarına ilişkin konuşan Ngwakum, bu ülkede çocuklar arasındaki enfeksiyon oranlarının endişe verici olduğunu ve çocukların ciddi sağlık etkileriyle salgının yükünü çektiğini bildirdi.

        Ngwakum, "Burundi'de bildirilen yaklaşık 600 vakanın üçte ikisi 19 yaş altı çocuklar. Durum hızla tırmandı ve son 3 haftada vakalarda yüzde 40'tan fazla artış oldu. Bildirilen vakaların yüzde 30'u 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Bu nedenle 16 Eylül'de okulların yeniden açıldığı Burundi'de hedefli müdahalelere ihtiyaç duyuluyor" dedi.

        Burundi'de salgın nedeniyle ölüm görülmediğini aktaran Ngwakum, "Coğrafi alan hala sınırlı ve ortak çabayla virüsün yayılmasını sınırlayabiliriz. Virüsü kontrol altına alabilir ve potansiyel olarak salgını can kaybı olmadan sonlandırabiliriz. Ancak şimdi daha fazla dikkat ve destekle harekete geçmeliyiz" diye konuştu.

        DSÖ Sözcüsü Harris ise Afrika'da bu yıl 1 Ocak-8 Eylül tarihleri arasında Afrika'da toplam 25 bin 93 M çiçeği vakasının tespit edildiğini ve 723 ölüm bildirildiğini söyledi.

        Harris, 2024'te en fazla M çiçeği vakası bildiren üç ülkenin Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi ve Nijerya olduğunu kaydetti.

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