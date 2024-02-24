Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim UNICEF: Ukrayna'nın Harkiv kentindeki 700 okuldan sadece 2'si sınıf içi eğitim verebiliyor

        UNICEF: Ukrayna'nın Harkiv kentindeki 700 okuldan sadece 2'si sınıf içi eğitim verebiliyor

        Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, savaş nedeniyle Ukrayna'nın Harkiv kentindeki 700 okuldan sadece 2'sinin sınıf içi eğitim verebildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:53 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        UNICEF: Ukrayna'nın Harkiv kentindeki 700 okuldan sadece 2'si sınıf içi eğitim verebiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elder ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Delegasyonu'nun Ukrayna'daki Başkanı David Fisher, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında 24 Şubat 2022'den bu yana devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Son 2 yılda savaşın yıktığı Ukrayna'daki çocukların aylarca zorunlu olarak yer altındaki sığınaklarda kaldığını hatırlatan Elder, çok sayıda çocuğun bu nedenle derin psikolojik sıkıntılar yaşadığını söyledi.

        Sözcü Elder, "Harkiv kentindeki 700 okuldan sadece 2'si sınıf içi eğitim verebiliyor. Bu durum, diğer sonuçlarının yanı sıra sosyalleşmenin engellenmesine yol açıyor" dedi.

        Fisher, çevrim içi katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki insanların zorluklara rağmen çabaladığını ancak bombardımanlar ve belirsizlik nedeniyle toparlanmalarının mümkün olmadığını kaydetti.

        REKLAM

        Savaş nedeniyle en ağır yıkımın olduğu bölgelerde temel hizmetlere erişim sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Fisher, sahadaki ortaklarıyla Ukrayna halkına destek olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

        Fisher, ayrıca Ukrayna'da en fazla ihtiyacın ve zor erişimin doğu bölgesindeki temas hattında olduğuna dikkati çekti.

        "UKRAYNA İŞGALE DİRENDİĞİ GİBİ SAVAŞI DA KAZANACAKTIR"

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, birçok diplomat ve uzmanın iki yıl önce ülkesinin Rusya işgaline direnemeyeceğini düşündüğünü belirterek, "Ukrayna işgale direndiği gibi savaşı da kazanacaktır" dedi.

        Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) binasında basına konuştu. Ziyareti kapsamında Ukrayna'da barış formülü ve Rusya'nın suçları için sorumlu tutulması konularını ele aldığını aktaran Kuleba, BM Güvenlik Konseyinde yapacağı konuşmada güvenlik konularına ağırlık vereceğini dile getirdi.

        Kuleba, iki yıl önce birçok diplomat ve uzmanın Ukrayna'nın Rusya işgaline direnemeyeceğini düşündüğünü, aynı kişilerin şimdi de ülkesinin savaşı kazanamayacağına inandığını belirterek, "Ukrayna işgale direndiği gibi savaşı da kazanacaktır" diye konuştu.

        Birlikte hareket edilmesi durumunda bunun daha çabuk gerçekleşeceğinin altını çizen Kuleba, BM'nin de daha aktif rol oynaması gerektiğine işaret etti.

        Kuleba, BM'nin özellikle "Rusya tarafından kaçırılan çocukların Ukrayna'ya geri getirilmesi" ve Rusya'nın esir tuttuğu siviller konularında daha fazlasını yapması gerektiğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Rus turist öldürülmüştü! Mütalaa açıklandı
        Rus turist öldürülmüştü! Mütalaa açıklandı
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!
        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı