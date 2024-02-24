UNICEF: Ukrayna'nın Harkiv kentindeki 700 okuldan sadece 2'si sınıf içi eğitim verebiliyor

Elder ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Delegasyonu'nun Ukrayna'daki Başkanı David Fisher, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında 24 Şubat 2022'den bu yana devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 2 yılda savaşın yıktığı Ukrayna'daki çocukların aylarca zorunlu olarak yer altındaki sığınaklarda kaldığını hatırlatan Elder, çok sayıda çocuğun bu nedenle derin psikolojik sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Sözcü Elder, "Harkiv kentindeki 700 okuldan sadece 2'si sınıf içi eğitim verebiliyor. Bu durum, diğer sonuçlarının yanı sıra sosyalleşmenin engellenmesine yol açıyor" dedi.

Fisher, çevrim içi katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki insanların zorluklara rağmen çabaladığını ancak bombardımanlar ve belirsizlik nedeniyle toparlanmalarının mümkün olmadığını kaydetti.

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Savaş nedeniyle en ağır yıkımın olduğu bölgelerde temel hizmetlere erişim sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Fisher, sahadaki ortaklarıyla Ukrayna halkına destek olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Fisher, ayrıca Ukrayna'da en fazla ihtiyacın ve zor erişimin doğu bölgesindeki temas hattında olduğuna dikkati çekti.

"UKRAYNA İŞGALE DİRENDİĞİ GİBİ SAVAŞI DA KAZANACAKTIR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, birçok diplomat ve uzmanın iki yıl önce ülkesinin Rusya işgaline direnemeyeceğini düşündüğünü belirterek, "Ukrayna işgale direndiği gibi savaşı da kazanacaktır" dedi.

Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) binasında basına konuştu. Ziyareti kapsamında Ukrayna'da barış formülü ve Rusya'nın suçları için sorumlu tutulması konularını ele aldığını aktaran Kuleba, BM Güvenlik Konseyinde yapacağı konuşmada güvenlik konularına ağırlık vereceğini dile getirdi.

Kuleba, iki yıl önce birçok diplomat ve uzmanın Ukrayna'nın Rusya işgaline direnemeyeceğini düşündüğünü, aynı kişilerin şimdi de ülkesinin savaşı kazanamayacağına inandığını belirterek, "Ukrayna işgale direndiği gibi savaşı da kazanacaktır" diye konuştu.

Birlikte hareket edilmesi durumunda bunun daha çabuk gerçekleşeceğinin altını çizen Kuleba, BM'nin de daha aktif rol oynaması gerektiğine işaret etti.

Kuleba, BM'nin özellikle "Rusya tarafından kaçırılan çocukların Ukrayna'ya geri getirilmesi" ve Rusya'nın esir tuttuğu siviller konularında daha fazlasını yapması gerektiğini kaydetti.