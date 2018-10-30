ÜNİFEB, balo ile Cumhuriyet'in kuruluşunu kutladı

Fenerbahçe'nin taraftar oluşumlarından olan ÜNİFEB Mezunlar Derneği, bu yıl ikincisini düzenlediği balo ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümünü kutladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen baloya Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, 1907 Fenerbahçe Derneği, 1907 ÜNİFEB yöneticileri ve daha birçok isim katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan gecede Cumhuriyet ve Fenerbahçe konulu bir sunum yapan Sertaç Kayserilioğlu’na baloya katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Çekiliş ve hediyelerle renk katılan gece marşlar ve şarkılara eşlik eden davetliler ellerindeki Fenerbahçe ve Türk bayraklarını sallayarak gece boyunca bu coşkuyu sürdürdü.

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