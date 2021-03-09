AA

BBC'deki habere göre, Dove, Simple ve Sure gibi markaların sahibi Unilever'den yapılan açıklamada, ürün reklamlarında yer alan modellerin fotoğraflarında "aşırı şekilde dijital düzenleme" yapılmasının da yasaklanacağı belirtildi.

Açıklamada, ürün reklamlarından "vücut şekli, boyut, oran ve ten renginde" yapılacak bütün dijital düzenlemelerin de kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Güzellik ürünlerinde "normal" kelimesiyle tanıtım yapılmasının yasaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, en az 200 üründe yapılacak değişikliğin bir yıl içinde uygulamaya konulacağı ifade edildi.

Bu ürünlerde "normal" kelimesini kullanmanın kapsayıcılıktan uzak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir olan yeni bir güzellik çağı"nı teşvik etmek amacıyla başka adımların da atılacağı vurgulandı.

Şirketin Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Başkanı Sunny Jain, "Ürünlerimizden ve ambalajlarımızdan 'normal' kelimesini kaldırmanın sorunu tek başına çözmeyeceğini biliyoruz ancak bu ileriye doğru atılmış önemli bir adım." ifadesini kullandı.