Union Berlin - Dynamo Dresden maçı ne zaman?

Union Berlin ve Dynamo Dresden, 28 Ekim 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Maç öncesi Union Berlin 18 puanla 5. sırada, Dynamo Dresden 14 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Union Berlin, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dynamo Dresden son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 442 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union Berlin kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.50, Dynamo Dresden sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Union Berlin son hafta oynanan Dynamo Dresden maçında 0-1 kazandı.

Dynamo Dresden ise Union Berlin karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Union Berlin, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, yaşadı ve 10 gol atıp 4 gol yedi.

Dynamo Dresden ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dynamo Dresden, 6 gol atarken 4 gol yedi.

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