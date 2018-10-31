Union Comercio - Binacional maçı ne zaman?

Peru Premier Lig Clausura maçında Union Comercio ile Binacional, 01 Kasım 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:30. 13 puanlı Union Comercio 10. sırada bulunuyor, Binacional 7 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Union Comercio, son 4 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Binacional son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 607 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union Comercio kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Binacional sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Union Comercio son haftadaki Deportivo Municipal müsabasında 2-1 kazandı.

Binacional, Sport Boys karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Union Comercio, 13 gol attı ve 8 gol yedi.

Binacional, dış sahada 1 galibiyet, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Binacional 3 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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