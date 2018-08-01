Union Comercio - Comerciantes Unidos düellosu

Peru Premier Lig Apertura maçında Union Comercio ile Comerciantes Unidos, 02 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:30. Union Comercio 12 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Comerciantes Unidos 6 puanda ve 15. sırada. Union Comercio son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Comerciantes Unidos, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 546 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union Comercio kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Comerciantes Unidos sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Union Comercio son haftadaki UTC Cajamarca müsabasında 1-0 kazandı.

Comerciantes Unidos, Melgar karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Union Comercio, 5 gol attı ve 0 gol yedi.

Comerciantes Unidos, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Comerciantes Unidos 4 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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