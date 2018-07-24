Union Comercio - Real Atletico Garcilaso sahaya çıkıyor

Union Comercio ve Real Atletico Garcilaso, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:30. Union Comercio 8 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Real Atletico Garcilaso 10 puanda ve 9. sırada. Union Comercio son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Real Atletico Garcilaso, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 576 kodlu maçı oynayanlar; Union Comercio galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Real Atletico Garcilaso galibiyet oranı 0.00.

Union Comercio son haftadaki Academia Cantolao müsabasında 1-0 kazandı.

Real Atletico Garcilaso ise Binacional maçında 3-1 yenildi.

Union Comercio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Union Comercio, kendi sahasında 4 gol attı, 0 gol yedi.

Real Atletico Garcilaso ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Atletico Garcilaso, 3 gol atarken 10 gol yedi.

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