Union Comercio - Sporting Cristal maç önü

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Union Comercio, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü Sporting Cristal takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:30. Union Comercio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sporting Cristal, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 497 kodlu maçı oynayanlar; Union Comercio galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Sporting Cristal galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Union Comercio önceki hafta Sporting Cristal mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Sporting Cristal ise Union Comercio karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

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