Union Comercio - UTC Cajamarca maçı rakamları

Union Comercio ve UTC Cajamarca, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:30. Maç öncesi Union Comercio 20 puanla 5. sırada, UTC Cajamarca 18 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Union Comercio, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. UTC Cajamarca son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 750 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union Comercio kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, UTC Cajamarca sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Union Comercio son haftadaki UTC Cajamarca müsabasında 1-0 kazandı.

UTC Cajamarca ise Union Comercio karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Union Comercio, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 0 gol yedi.

UTC Cajamarca, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. UTC Cajamarca, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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