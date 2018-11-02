Union Espanola - CD Everton düellosu

Şili Premier Lig maçında Union Espanola ile CD Everton, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:30. Union Espanola 38 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken CD Everton 27 puanda ve 14. sırada. Union Espanola son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. CD Everton, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 417 kodlu maçı oynayanlar; Union Espanola galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, CD Everton galibiyet oranı 2.75. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Union Espanola son hafta oynanan CD Everton maçında 2-0 kazandı.

CD Everton ise Union Espanola karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Union Espanola, 24 gol attı ve 20 gol yedi.

CD Everton, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. CD Everton, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

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