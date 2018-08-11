Union Espanola - Universidad de Chile karşılaşma önü

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Union Espanola, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Universidad de Chile takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:30. Union Espanola 25 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Universidad de Chile 29 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Union Espanola, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Universidad de Chile, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 486 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union Espanola kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Universidad de Chile sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Union Espanola son haftadaki Colo_Colo müsabasında 5-2 yenildi.

Universidad de Chile, Santiago Wanderers karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Union Espanola, 18 gol attı ve 13 gol yedi.

Universidad de Chile, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Universidad de Chile, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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