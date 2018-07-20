Union La Calera - Colo_Colo maçı rakamları

Union La Calera ve Colo_Colo, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Union La Calera 31 puanla 3. sırada, Colo_Colo 24 puanla 6. sırada bulunuyor. Union La Calera son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Colo_Colo, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 264 kodlu maçı oynayanlar; Union La Calera galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.30, Colo_Colo galibiyet oranı 1.80. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Union La Calera son haftadaki Colo_Colo müsabasında 0-1 yenildi.

Colo_Colo, San Luis De Quillota karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Union La Calera, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Union La Calera, kendi sahasında 14 gol attı, 7 gol yedi.

Colo_Colo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Colo_Colo, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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