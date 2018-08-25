Union La Calera - Deportes Iquique sahaya çıkıyor

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Union La Calera, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Deportes Iquique takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:30. Maç öncesi Union La Calera 39 puanla 3. sırada, Deportes Iquique 21 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Union La Calera, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Deportes Iquique, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 718 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union La Calera kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Deportes Iquique sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Union La Calera önceki hafta Deportes Iquique mücadelesinde 2-4 yenildi.

Deportes Iquique ise Union La Calera maçında 2-4 kazandı.

Union La Calera, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 12 gol yedi.

Deportes Iquique, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Deportes Iquique, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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