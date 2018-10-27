Union La Calera - San Luis De Quillota maçı ne zaman?

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Union La Calera, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü San Luis De Quillota takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Union La Calera 42 puanla 5. sırada, San Luis De Quillota 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Union La Calera son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. San Luis De Quillota, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 380 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union La Calera kazanırsa 2.25, beraberlik çıkarsa 3.00, San Luis De Quillota sahadan galip ayrılırsa 2.35 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Union La Calera son haftadaki Deportes Iquique müsabasında 1-1 berabere kaldı.

San Luis De Quillota ise Antofagasta karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Union La Calera, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Union La Calera, kendi sahasında 19 gol attı, 18 gol yedi.

San Luis De Quillota ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. San Luis De Quillota, 11 gol atarken 26 gol yedi.

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