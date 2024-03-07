Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Peki, "Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...