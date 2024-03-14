Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin: Fenerbahçe'den gol yememek büyük başarı - Futbol Haberleri

        Alexander Blessin: Fenerbahçe'den gol yememek büyük başarı

        Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, Fenerbahçe'ye elendikleri maçın ardından takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Blessin, "Bu sezon 80 civarı gol atmış Fenerbahçe'ye karşı gol yememek büyük bir başarı. Elenmiş olsak bile kazandığımız için ayrı bir gurur var içimde" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 23:51 Güncelleme: 14.03.2024 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "F.Bahçe'den gol yememek büyük başarı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'ye elenen Union Saint-Gilloise'de teknik direktör Alexander Blessin, "Bu sezon 80 civarı gol atmış Fenerbahçe'ye karşı gol yememek büyük bir başarı." dedi.

        Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Blessin, sergiledikleri oyundan dolayı oyuncularını kutladığını söyledi.

        Savunmadaki eksiklere rağmen kazandıklarını vurgulayan Blessin, "UEFA Konferans Ligi'ne galibiyetle veda ettik. İnsanlar oyuncuların performansı ve takımımın hakkında sorular soruyor, umurumda bile değil. Takımımızın neyi başaracağını biliyorum. Bu yüzden oyuncularımı korumaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin stadından galibiyetle ayrıldık ve böyle devam ettik." ifadelerini kullandı.

        "AYRI BİR GURUR VAR İÇİMDE"

        Fenerbahçe gibi bir ekipten gol yememenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Blessin, şöyle devam etti:

        "Bu sezon 80 civarı gol atmış Fenerbahçe'ye karşı gol yememek büyük bir başarı. Elenmiş olsak bile kazandığımız için ayrı bir gurur var içimde. Takımım adına her şey olumlu. Her maçın ardından üzerine koyarak daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Fenerbahçe karşısında ilk maçta bazı sorunlar yaşadık. Bu benim Avrupa kupalarındaki ilk deneyimim. Çok mutluyum, gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İleride çok daha iyisi olacağını düşünüyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        Polise asayiş için yaka kamerası yolda
        Polise asayiş için yaka kamerası yolda
        Çeyrek zafer!
        Çeyrek zafer!
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Eylem Tok ve oğlunun olayında flaş gelişme
        Aci ailesinin acı kaderi
        Aci ailesinin acı kaderi
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Aydın Ayaydın: Cumhurbaşkanımız talebimizi geri çevirmedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        Fotoğraflarda gözlerinize hiç dikkat ettiniz mi?
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        ABD ve İsrail arasında yeni kriz
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        'Job ghosting' sorunu büyüyor
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        O özellik insanların dışında bir tek onlarda varmış!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil