Union Santa Fe - Patronato maçı rakamları

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Union Santa Fe, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Patronato takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. Maç öncesi Union Santa Fe 18 puanla 4. sırada, Patronato 7 puanla 25. sırada bulunuyor. Union Santa Fe, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Patronato, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 241 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union Santa Fe kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.20, Patronato sahadan galip ayrılırsa 5.70 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Union Santa Fe son haftadaki Boca Juniors müsabasında 2-1 yenildi.

Patronato ise Atletico Tucuman karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Union Santa Fe, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 5 gol yedi.

Patronato ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Patronato, 3 gol atarken 8 gol yedi.

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