Union Santa Fe - San Lorenzo maç önü

Arjantin Premier Lig maçında Union Santa Fe ile San Lorenzo, 28 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Union Santa Fe 4 puanla 8. sırada, San Lorenzo 2 puanla 18. sırada bulunuyor. Union Santa Fe, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. San Lorenzo, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 985 kodlu maçı oynayanlar; Union Santa Fe galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, San Lorenzo galibiyet oranı 3.30. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Union Santa Fe son haftadaki Atletico Rafaela müsabasında 2-3 kazandı.

San Lorenzo ise Atletico Tigre maçında 1-1 berabere kaldı.

Union Santa Fe, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

San Lorenzo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. San Lorenzo, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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