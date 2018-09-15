Union Santa Fe - Talleres Cordoba sahaya çıkıyor

Arjantin Premier Lig maçında Union Santa Fe ile Talleres Cordoba, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Union Santa Fe 6 puanla 11. sırada, Talleres Cordoba 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Union Santa Fe son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Talleres Cordoba, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 749. İddaa'da Union Santa Fe kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Talleres Cordoba kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Union Santa Fe son hafta oynanan Independiente maçında 1-0 kazandı.

Talleres Cordoba ise Olimpo maçında 2-2 berabere kaldı.

Union Santa Fe, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Talleres Cordoba, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Talleres Cordoba 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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