Union St Gilloise - Oud-Heverlee-L rakamlar

Union St Gilloise ve Oud-Heverlee-L, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig B Açılış maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Union St Gilloise, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Oud-Heverlee-L, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 649 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Union St Gilloise kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.85, Oud-Heverlee-L sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Union St Gilloise önceki hafta Tubize mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Oud-Heverlee-L ise SV Roeselare karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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