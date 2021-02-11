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United Airlines, 200 elektrikli uçan taksi satın almayı planlıyor

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, havalimanlarına yolcuları ulaştırmak için 200 elektrikli uçan taksi satın almayı hedefliyor.

United Airlines, 200 elektrikli uçan taksi satın almayı planlıyor
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The Wall Street Journal'ın haberine göre, United Airlines Holdings’den yapılan açıklamada, hava taksileri üreticisi California merkezli Archer'dan 1 milyar dolar değerinde uçan taksiler satın alınması, bu kapsamda ABD'li bölgesel hava yolu şirketi Mesa Airlines ile iş birliği yapılmasının planlandığı bildirildi.

United ve Mesa yetkilileri, hava yolu endüstrisinde karbon ayak izini azaltmak amacıyla 5 yıl içinde 200 uçan taksi alma planının, otoyollarda yoğun trafiğe maruz kalan yolcuları havalimanına ulaştırmak için hazırlandığını kaydetti.

Söz konusu taksilerin, saatte yaklaşık 240 kilometre hızla 95 kilometre civarında mesafeye uçabileceği, böylelikle havalimanına seyahat eden yolcular için karbondioksit emisyonlarını neredeyse yarıya indirebileceği belirtildi.

1 milyar dolar değerindeki uçan taksilerin alımına ilişkin anlaşmada, satın alma işlemlerinin gerçekleşmesi için düzenleyici makam onayına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

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