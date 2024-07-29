United Airlines'a ait yolcu uçağı, 'biyolojik tehlike' nedeniyle Washington DC'ye iniş yaptı

New York Post'un haberine göre, Houston George Bush Kıtalararası Havalimanı'ndan Boston'a giden UA2477 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında, çok sayıda yolcunun rahatsızlanıp kusmaya başlaması üzerine " biyolojik bir tehlikenin" söz konusu olduğu tespit edildi.

Uçak, Washington'daki Dulles Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı.

Uçaktaki 155 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığı aktarılırken United Airlines, uçağın Dulles Havalimanı'nda "kapsamlı bir temizlikten" geçeceğini bildirdi.