Univ College Dublin - Cabinteely sahaya çıkıyor

İrlanda 1.Lig maçında Univ College Dublin ile Cabinteely, 03 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Univ College Dublin 48 puanla 1. sırada, Cabinteely 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Univ College Dublin, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cabinteely son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 206 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Univ College Dublin kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Cabinteely sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Univ College Dublin son hafta oynanan Athlone Town maçında 0-1 kazandı.

Cabinteely ise Galway FC karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Univ College Dublin, evinde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 14 gol yedi.

Cabinteely, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Cabinteely, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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