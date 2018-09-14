Univ College Dublin - Finn Harps rakamlar

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Univ College Dublin, 14 Eylül 2018 Cuma günü Finn Harps takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Univ College Dublin 55 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Finn Harps 50 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Univ College Dublin, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Finn Harps, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 268 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Univ College Dublin kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Finn Harps sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Univ College Dublin son hafta oynanan Drogheda United maçında 0-3 kazandı.

Finn Harps ise Galway FC maçında 2-0 kazandı.

Univ College Dublin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Univ College Dublin, kendi sahasında 28 gol attı, 15 gol yedi.

Finn Harps ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Finn Harps, 17 gol atarken 10 gol yedi.

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