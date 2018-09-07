Univ College Dublin - Waterford United maç önü

İrlanda FAI Kupası Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Univ College Dublin, 07 Eylül 2018 Cuma günü Waterford United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Ev sahibi Univ College Dublin, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Waterford United, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 265 kodlu maçı oynayanlar; Univ College Dublin galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.20, Waterford United galibiyet oranı 1.60. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Univ College Dublin önceki hafta Athlone Town mücadelesinde 0-4 kazandı.

Waterford United, Cobh Ramblers karşılaşmaında 2-1 yenildi.

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