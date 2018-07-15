Universidad Catolica - Barcelona SC maçı öncesi rakamlar

Ekvador Premier A 1.Aşama heyecanı devam ediyor. Universidad Catolica, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü Barcelona SC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. 38 puanlı Universidad Catolica 3. sırada bulunuyor, Barcelona SC 42 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Universidad Catolica, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Barcelona SC, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 245 kodlu maçı oynayanlar; Universidad Catolica galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.70, Barcelona SC galibiyet oranı 2.40.

Universidad Catolica son haftadaki Barcelona SC müsabasında 1-2 yenildi.

Barcelona SC ise Universidad Catolica maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Universidad Catolica, 22 gol attı ve 8 gol yedi.

Barcelona SC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Barcelona SC, 13 gol atarken 9 gol yedi.