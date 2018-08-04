Universidad Catolica - CD Everton karşılaşma önü

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Universidad Catolica, 05 Ağustos 2018 Pazar günü CD Everton takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 00:30. Universidad Catolica 36 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken CD Everton 10 puanda ve 16. sırada. Universidad Catolica son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. CD Everton, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 415 kodlu maçı oynayanlar; Universidad Catolica galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, CD Everton galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Universidad Catolica önceki hafta San Luis De Quillota mücadelesinde 0-2 yenildi.

CD Everton, Huachipato karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Universidad Catolica, 15 gol attı ve 7 gol yedi.

CD Everton, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda CD Everton 7 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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