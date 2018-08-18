Universidad Catolica - Curico Unido maçı ne zaman?

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Universidad Catolica, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Curico Unido takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:30. Universidad Catolica 40 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Curico Unido 18 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Universidad Catolica, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Curico Unido, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 695 kodlu maçı oynayanlar; Universidad Catolica galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.40, Curico Unido galibiyet oranı 4.20. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Universidad Catolica son haftadaki San Luis De Quillota müsabasında 0-2 yenildi.

Curico Unido, Audax Italiano karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Universidad Catolica, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Universidad Catolica, kendi sahasında 17 gol attı, 8 gol yedi.

Curico Unido ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Curico Unido, 7 gol atarken 14 gol yedi.

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