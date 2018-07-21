Universidad Catolica - Deportes Iquique maçı ne zaman?

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Universidad Catolica, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Deportes Iquique takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:30. Maç öncesi Universidad Catolica 34 puanla 1. sırada, Deportes Iquique 14 puanla 11. sırada bulunuyor. Universidad Catolica son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Deportes Iquique, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 310 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universidad Catolica kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, Deportes Iquique sahadan galip ayrılırsa 5.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Universidad Catolica önceki hafta San Luis De Quillota mücadelesinde 0-2 yenildi.

Deportes Iquique, O Higgins karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Universidad Catolica, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Universidad Catolica, kendi sahasında 13 gol attı, 5 gol yedi.

Deportes Iquique, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Deportes Iquique, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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