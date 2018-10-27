Universidad Concepcion - Union Espanola rakamlar

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Universidad Concepcion, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Union Espanola takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. Universidad Concepcion 49 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Union Espanola 38 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Universidad Concepcion, son 2 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Union Espanola son 2 mücadelede 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 217 kodlu maçı oynayanlar; Universidad Concepcion galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.95, Union Espanola galibiyet oranı 3.25. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Universidad Concepcion son hafta oynanan Union Espanola maçında 1-2 kazandı.

Union Espanola ise Universidad Concepcion karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Universidad Concepcion, 20 gol attı ve 9 gol yedi.

Union Espanola ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Union Espanola, 16 gol atarken 17 gol yedi.

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