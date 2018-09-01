Universidad Concepcion - Union La Calera maçı istatistikleri

Şili Premier Lig maçında Universidad Concepcion ile Union La Calera, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi Universidad Concepcion 40 puanla 3. sırada, Union La Calera 42 puanla 2. sırada bulunuyor. Universidad Concepcion son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Union La Calera, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 561 kodlu maçı oynayanlar; Universidad Concepcion galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Union La Calera galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Universidad Concepcion son hafta oynanan O Higgins maçında 3-1 kazandı.

Union La Calera, Deportes Iquique karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Universidad Concepcion, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Universidad Concepcion, kendi sahasında 12 gol attı, 7 gol yedi.

Union La Calera, dış sahada 8 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Union La Calera 17 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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