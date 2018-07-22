Universidad de Chile - Huachipato maçı rakamları

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Universidad de Chile, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü Huachipato takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 00:30. Maç öncesi Universidad de Chile 28 puanla 4. sırada, Huachipato 17 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Universidad de Chile, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Huachipato son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 456. İddaa'da Universidad de Chile kazanır 1.45, berabere biter 3.50, Huachipato kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Universidad de Chile son haftadaki Santiago Wanderers müsabasında 0-1 kazandı.

Huachipato ise CD Everton maçında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Universidad de Chile, 11 gol attı ve 10 gol yedi.

Huachipato, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Huachipato 9 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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