Universidad de Chile - O Higgins rakamlar

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Universidad de Chile, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü O Higgins takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:30. Maç öncesi Universidad de Chile 32 puanla 6. sırada, O Higgins 26 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Universidad de Chile, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. O Higgins, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universidad de Chile kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 4.00, O Higgins sahadan galip ayrılırsa 4.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Universidad de Chile son haftadaki Santiago Wanderers müsabasında 0-1 kazandı.

O Higgins ise Deportes Iquique maçında 0-1 kazandı.

Universidad de Chile, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 14 gol yedi.

O Higgins, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda O Higgins 11 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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