Universidad de Chile - Universidad Catolica sahaya çıkıyor

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Universidad de Chile, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Universidad Catolica takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Universidad de Chile 47 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Universidad Catolica 54 puanda ve 1. sırada. Universidad de Chile son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Universidad Catolica son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 346. İddaa'da Universidad de Chile kazanır 2.00, berabere biter 2.85, Universidad Catolica kazanır 2.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Universidad de Chile önceki hafta Santiago Wanderers mücadelesinde 0-1 kazandı.

Universidad Catolica, San Luis De Quillota karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Universidad de Chile, 20 gol attı ve 15 gol yedi.

Universidad Catolica, dış sahada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad Catolica 12 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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