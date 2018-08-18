Universidad San Martin - Comerciantes Unidos maçı rakamları

Universidad San Martin ve Comerciantes Unidos, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:15. Universidad San Martin 10 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Comerciantes Unidos 7 puanda ve 16. sırada. Universidad San Martin son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Comerciantes Unidos, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 602 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universidad San Martin kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Comerciantes Unidos sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Universidad San Martin önceki hafta Alianza Lima mücadelesinde 1-0 kazandı.

Comerciantes Unidos, Sport Rosario karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Universidad San Martin, 8 gol attı ve 7 gol yedi.

Comerciantes Unidos, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Comerciantes Unidos 5 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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