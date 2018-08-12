Universidad San Martin - Deportivo Municipal sahaya çıkıyor

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Universidad San Martin, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Deportivo Municipal takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:00. 6 puanlı Universidad San Martin 16. sırada bulunuyor, Deportivo Municipal 18 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Universidad San Martin, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Deportivo Municipal son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 774. İddaa'da Universidad San Martin kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Deportivo Municipal kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Universidad San Martin son hafta oynanan Sport Huancayo maçında 2-3 kazandı.

Deportivo Municipal ise Real Atletico Garcilaso karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Universidad San Martin, 2 gol attı ve 6 gol yedi.

Deportivo Municipal, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Municipal 3 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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