Universitario - Alianza Lima maçı rakamları

Universitario ve Alianza Lima, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 04:00. Universitario 11 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Alianza Lima 19 puanda ve 3. sırada. Universitario, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Alianza Lima, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 588 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universitario kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Alianza Lima sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Universitario önceki hafta Comerciantes Unidos mücadelesinde 0-2 kazandı.

Alianza Lima ise Universitario karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Universitario, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Universitario, kendi sahasında 7 gol attı, 5 gol yedi.

Alianza Lima, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Alianza Lima 5 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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