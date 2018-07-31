Universitario - Sport Boys maçı öncesi rakamlar

Universitario ve Sport Boys, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 04:00. Universitario 8 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Sport Boys 11 puanda ve 11. sırada. Universitario son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sport Boys son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 425. İddaa'da Universitario kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sport Boys kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Universitario son hafta oynanan Alianza Lima maçında 2-1 kazandı.

Sport Boys, Leon de Huanuco karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Universitario, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Universitario, kendi sahasında 5 gol attı, 4 gol yedi.

Sport Boys, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Boys 6 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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